Terörle mücadele

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ANKARA (AA) - Güvenlik güçleri, Şırnak'ta zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin katılımıyla bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Teröristleri etkisiz hale getirmek ve örgütün kış hazırlıklarını imha etmek için gerçekleştirilen operasyonlara güvenlik korucuları da katkı sağladı. Giresunumu Dağları, Ayrım ve Kovankaya mahallelerinde yürütülen "Şehit Piyade Er İsa Nazlım Operasyonu", bölgenin zor ve çetin koşullarının yanı sıra zorlu hava şartlarında gerçekleştiriliyor.

Güvenlik güçleri, operasyonda teröristlerce patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile örgütsel doküman, tıbbi gereç ve gıda malzemesi ele geçirdi.