Adıyaman Belediyesinden kar hazırlıkları

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ADIYAMAN (AA) - Yurt genelinde etkili olan kar yağışına karşı tedbirlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, olası bir olumsuzluğu sıfıra indirmek için 110 kişilik ekip ve 21 iş makinesiyle hazır bir şekilde bekliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ülkenin dört bir yanında etkisini arttırmasına rağmen Adıyaman'da pek etkili olmayan kar yağışının kente gelme ihtimaline karşın bir ekip kuran Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası bir kar yağışı sonrası yaşanacak olumsuzlukları anında ortadan kaldıracak.

Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer, olası bir kar yağışına karşı 110 personel ve 21 iş makinasıyla hazır bir şekilde beklediklerini belirtti.

Kenti henüz etki altına almasa da mevsim normalleri gereği etkili olması muhtemel olan kar yağışına karşın Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir ekip kurduklarını aktaran yetkililer, "110 personel ve 12'si kamyon, 5'i kepçe, 2'si greyder ve yine 2'si loder olmak üzere toplam 21 araçla hazır bir şekilde bekleyen ekiplerimizle olası bir kar yağışına anında müdahale edip, halkımızın en az sorunla karşılaşmasını sağlayacağız. Bunun yanında diğer bütün birimlerimiz de olası bir olumsuzluğa karşı hazır bir şekilde bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Yaşanacak olumsuzlukların 153 numaralı telefondan bildirilmesini de isteyen yetkililer, şunları kaydetti:

"Zorlu kış şartlarında hayatın aksamaması adına Adıyaman Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri aldık. İl merkezinde ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşarak, ilimizde sorunsuz bir kış geçirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaklar. Bu anlamda ihbarlarla destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."



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