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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Canik Belediyesinde yangın tatbikatı

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:20
SAMSUN (AA) - Canik Belediyesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Meclis Toplantı Salonu'nda, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince verilen yangın eğitimi sonunda, belediye personeli için yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Zabıta Birimi Müdürü Erol Balcı'nın yanı sıra belediye personelinin de katıldığı tatbikatta, yangında ilk yapılacaklar ile alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Yangın söndürme tatbikatında ise siren sesi ile personel binayı boşaltırken, temsili olarak yangından etkilenenler de sedye ile dışarı çıkarıldı.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, yaptığı açıklamada, belediye personelinin gelişimi konusunda birçok eğitim programı düzenlediklerini belirterek, "Her konuda düzenlediğimiz eğitim programlarıyla personelimizin sürekli gelişimini sağlıyoruz. Belediye personelinin herhangi bir yangın durumunda donanımlı bir şekilde olaya müdahale etmesi hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle eğitim çalışmalarına öncelik veriyoruz." diye konuştu.

Personele yönelik eğitimlerin devam edeceğini dile getiren Genç, tatbikatların da bu eğitimin bir parçası olduğunu, yangın gibi afetlerde yapılacak ilk müdahalenin önemli olduğunu belirtti.

Genç, "Uzman ekiplerin müdahalesi öncesi, ilk yardımın, ilk müdahalenin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Personelimizin doğal afetler ve diğer konularda eğitimine de bu pencereden bakıyoruz. İlk yardım hayat kurtarır. Ekiplerimizi ve insanımızı bu konularda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Personelimize yönelik eğitim programlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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