Şanlıurfa'da hırsızlık

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa oto galericiler sitesindeki bir iş yerinde otomobil ile bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galericiler sitesindeki iş yerinde otomobil ile bilgisayarın çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık yapan kişinin Fikri B. olduğunu belirledi.
Ekipler, kent merkezinde yaptığı kontrollerde, Fikri B'yi sahte plaka takılmış otomobille gezerken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.