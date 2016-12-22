23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da hırsızlık

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:21

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa oto galericiler sitesindeki bir iş yerinde otomobil ile bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galericiler sitesindeki iş yerinde otomobil ile bilgisayarın çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık yapan kişinin Fikri B. olduğunu belirledi.

Ekipler, kent merkezinde yaptığı kontrollerde, Fikri B'yi sahte plaka takılmış otomobille gezerken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Sudan heyeti Şanlıurfa'da
YEREL

SUDAN HEYETİ ŞANLIURFA'DA

Akaryakıt tankerinde sigara sevkıyatı
YEREL

AKARYAKIT TANKERİNDE SİGARA SEVKIYATI
n çok atık pil toplayan okula ödül
YEREL

N ÇOK ATIK PİL TOPLAYAN OKULA ÖDÜL
Mardin'den Ceylanpınar Belediyesine Ziyaret
YEREL

MARDİN'DEN CEYLANPINAR BELEDİYESİNE ZİYARET
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 7 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA KAVGA: 7 YARALI
Sudan heyetinden Şanlıurfa'ya çıkarma
YEREL

SUDAN HEYETİNDEN ŞANLIURFA'YA ÇIKARMA
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU
Kaba doğum kadın hastalıklarını artırdı
YEREL

KABA DOĞUM KADIN HASTALIKLARINI ARTIRDI
Şanlıurfa'dan kısa kısa
YEREL

ŞANLIURFA'DAN KISA KISA
Şanlıurfaspor'da işler yolunda
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA İŞLER YOLUNDA
Mevlana vuslatının 743. yılında Harran Üniversitesinde anıldı
YEREL

MEVLANA VUSLATININ 743. YILINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE ANILDI
Siverekli gençler halı sahaya teröre tepki pankartıyla çıktı
YEREL

SİVEREKLİ GENÇLER HALI SAHAYA TERÖRE TEPKİ PANKARTIYLA ÇIKTI
Birecik'te 'Çocuk cinsel ihmal ve istismarı' sempozyum düzenlendi
YEREL

BİRECİK'TE 'ÇOCUK CİNSEL İHMAL VE İSTİSMARI' SEMPOZYUM DÜZENLENDİ
Suriyeli sığınmacıların endişesi soğuk hava
YEREL

SURİYELİ SIĞINMACILARIN ENDİŞESİ SOĞUK HAVA
Suriyeli kanaat önderleri &quot;Dayanışma Toplantısı&quot;nda buluştu
YEREL

SURİYELİ KANAAT ÖNDERLERİ "DAYANIŞMA TOPLANTISI"NDA BULUŞTU
Sosyal Bilimler MYO sektördeki yıldızları panelde buluşturdu
YEREL

SOSYAL BİLİMLER MYO SEKTÖRDEKİ YILDIZLARI PANELDE BULUŞTURDU
Haliliye Belediyesinden Ahmet Yesevi Mahallesinde parke çalışması
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN AHMET YESEVİ MAHALLESİNDE PARKE ÇALIŞMASI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Yağışlar Urfalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
YEREL

YAĞIŞLAR URFALI ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Birecik'in elektrik problemleri masaya yatırıldı
YEREL

BİRECİK'İN ELEKTRİK PROBLEMLERİ MASAYA YATIRILDI
Şanlıurfa'da terör operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU
Birecik'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

BİRECİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU