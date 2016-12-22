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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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FETÖ/PDY soruşturması

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:23

UŞAK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16 öğretmen açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, FÖTÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY idari soruşturması kapsamında Uşak il merkezi ve ilçelerde görev yapan 16 öğretmen açığa alındı. Öğretmenlerle ilgili idari soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Uşak'ta bugüne kadar 288 öğretmenin ihraç edildiği belirtildi.

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