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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:24
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

BATMAN (AA) - Batman Valisi Ahmet Deniz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Deniz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Deniz, haber kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun çektiği, İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ettiği "Vatandaşın darbe girişimini protestoları" isimli fotoğrafa oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise Sinan Gül'ün "Süper Ay" adlı fotoğrafına oy veren Deniz, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Bincilik yarışları" başlıklı fotoğrafını beğendi.

Vali Deniz, haber kategorisinde seçtiği fotoğrafın, darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz gecesi vatanını, milletini seven saf Anadolu insanının kararlı duruşunu gösterdiğini belirtti.

Çekilen tüm fotoğrafları beğendiğini dile getiren Deniz, bu çalışmadan dolayı teşekkür ettiği Anadolu Ajansı çalışanlarına başarı diledi.

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