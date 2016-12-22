Sosyal medyada terör propagandası iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, sosyal medya hesabından "terör örgütü PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla adliyeye sevk edilen kişi serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencisi A.B'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından A.B, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.