AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Vali Coş'u makamında ziyaret ederek, ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oylama hakkında da Yalçıntaş'tan bilgi alan Coş, daha sonra fotoğrafları inceledi.

Vali Coş, haber kategorisinde, Münir Zakiroğlu'nun "Vatandaşların darbe girişimini protestoları" ile Jawad al Rıfai'nin "Suriyeli çocuğun gözyaşları" adlı fotoğraflarını beğendi.

Yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'e ait "Tandır başındaki kadınlar" adlı çalışmayı seçen Coş, sporda ise Vedat Yücebaş'ın "70'lik sporcu" ile Burak Akbulut'un "Kenan Sofuoğlu'nun zaferi" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Coş, eserleri seçmekte zorlandığını, hepsinin birbirinden güzel ve estetik fotoğraflar olduğunu söyledi.

"Her alanda olduğu gibi görsel yayınlar konusunda da teknolojiyi en iyi kullanan, fotoğraf sanatını büyük başarıyla ifa eden gazetecileri bünyesinde barındıran Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." diyen Coş, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinden bizlere güvenilir haberler sunan, aynı zamanda uluslararası birçok kurum ve kuruluşa haber kaynağı olan, Türkiye'nin marka kuruluşlarından birisi olarak geçmişten günümüze temayüz eden Anadolu Ajansını tebrik ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar yaptıkları önemli çalışmalarda daima milli ve yerli bir anlayışla hizmet eden kurumun bugünlere gelmesinde emeği geçenlere şükranlarımı iletiyorum, kaybettiklerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Muhabirinden Genel Müdürüne kadar bütün arkadaşlarımızın da üstün başarılarının devamını diliyorum. İnşallah 2017'de de bu başarılar artarak devam edecektir. Tebrik ve teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun."