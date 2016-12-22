Adana ve Mersin için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimleri ile Mersin-Konya ve Adana-Pozantı bağlantı yolları ve otobanlarda, gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde devam etmesi beklendiği bildirildi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaşabileceği belirtilen açıklamada, her iki kentin özellikle Toroslar güzergahı başta olamak üzere buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



