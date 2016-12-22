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Semtlerde yeni Sağlıklı Yaşam Merkezleri kurulacak

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:29

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, semtlerde yeni inşa edilecek Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde çok farklı hizmetlerin sunulacağını belirterek, "Eğer şişmansak ve kilomuz fazlaysa, nasıl kilo vereceğimizi burada öğreneceğiz, tansiyonumuzu nasıl kontrol edeceğimizi burada öğreneceğiz, sigaraya yeni başlayan bir gencimiz varsa, nasıl bırakabileceğini burada öğrenecek." dedi.

Akdağ, Altındağ'daki Başpınar ve Feridun Çelik Aile Sağlığı Merkezleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, burada verilen hizmetin çok değerli olduğunu ifade ederek, çalışmanın tüm belediyelere örnek olmasını istedi.

Altındağ Belediyesine verdiği hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdağ, sağlıkta Dönüşüm Programı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla geçtiğini ve bu sürecin 14 yılı bulduğunu ifade etti. Bu süre içinde çok başarılı çalışmalara imza atıldığının altını çizen Akdağ, şunları kaydetti:

"Vatandaşın gözünden bakıldığında ihtiyacın 112 çevrildiğinde ambulansın kapınızın önüne en kısa sürede gelmesi ve gerekli merkeze götürmektir. Şükürler olsun ki bunu başarıyoruz. Bunu Ankara'nın ilçelerinde de, Gaziantep'te de, Erzurum'da da yapıyoruz, her noktada yapabiliyoruz. Başka, eve yakın bir yerde aile doktoruna ihtiyaç olur. Gebe takibi yapılsın, bebeklere bakılsın, gündelik hastalıklar için tedavi verilsin ya da sürekli bir hastalığımız varsa takibimiz yapılsın ve ilaçlarımız yazılsın. Bu, herkesin hayatını kolaylaştıran bir hizmet. Onun için aile hekimliğini kurduk. Bu nedenle Türkiye'de 79 milyon kişinin her birinin bir aile doktoru var. 2017-2018 yıllarında, mütevazi görünen ama bize göre çok önemli hizmetler veren bu aile sağlığı merkezlerinde aşılamalar yapılacak, takipler gerçekleştirilecek."

- "Tıbbi hizmetler mükemmel bir şekilde vatandaşa verilecek"

Akdağ, yeni dönemin özellikleri olduğuna dikkati çekerek, "Semtlerde inşaa edeceğimiz Sağlıklı Yaşam Merkezleri ile beraber başka hizmetler de sunulacak. Eğer şişmansak ve kilomuz fazlaysa, nasıl kilo vereceğimizi burada öğreneceğiz, tansiyonumuzu nasıl kontrol edeceğimizi burada öğreneceğiz, eğer sigaraya yeni başlayan bir gencimiz varsa, nasıl bırakabileceğini burada öğrenecek. Yeni dönemde, 'Daha sağlıklı nasıl yaşarız?' diye hizmetler takdim edilecek." dedi.

Avrupa'nın, hatta dünyanın en mükemmel hastanelerinin hizmete gireceğini ifade eden Akdağ, Ankara'da iki büyük şehir hastanesinin yapıldığını anımsattı.

Bakan Akdağ, bu hastanelerde hastalara yüksek konforlu ve kaliteli hizmet verileceğini aktararak, hastaların tek yataklı, kendisine ait banyo ve tuvaletinin bulunduğu odalarda kalarak tedavilerinin yapılacağını söyledi. Hastaların yanında refakatçisinin de kalabileceğini vurgulayan Akdağ, bunların yanı sıra buzdolabı ve televizyon gibi her türlü konforun sağlanacağını da bildirdi.

Tıbbi hizmetlerin de mükemmel bir şekilde vatandaşa verileceğine işaret eden Akdağ, buna aracı olanlara teşekkürlerini sundu.

Akdağ, merkezin açılışında, kurdeleyi Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı İrfan Şencan ile birlikte keserek, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

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