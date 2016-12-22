Yarışmada kazandığı altını Halep'e bağışladı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde bir lise öğrencisi, şiir yarışmasından kazandığı küçük altını, Halep için açılan yardım kermesine bağışladı.

Divriği Hüsnü Aydın İmam Hatip Lisesinde, Halep'e yardım kampanyası düzenlendi. Okulun 8. sınıf öğrencisi Muhammed Zeybek de geçen yıl ilçede düzenlenen bir şiir yarışmasında kazandığı altını kermese bağışladı.

Zeybek, Halep'te yaşananları televizyondan izlediğini ve gördüğü dramın kendisini çok etkilediğini söyledi. Özellikle oradaki çocukların kendisini çok etkilediğini ve durumlarına üzüldüğünü belirten Zeybek, "Giyecekleri ve yiyecekleri yoktu, kötü bir durumdu. Elimden geldiği kadar yardımda bulunmak istedim. Geçen yıl ilçemizde şiir yarışması düzenlenmişti, oradan kazandığım altını Halepli çocuklara bağışlamak istedim." dedi.

Okulun düzenlediği kermese altınını vererek katkıda bulunduğunu aktaran Zeybek, vatandaşları imkanları ölçüsünde Halep'e yardım yapmaya davet etti.

Okul Müdürü Ahmet Aygün ise öğrencilerinin bu asil davranışının kendilerini çok etkilediğini dile getirdi. Halep için yardım kermesi düzenlediklerini ifade eden Aygün, "Öğrencimiz kermes devam ederken odama geldi. 'Öğretmenim Halepli kardeşlerim için ben bu altını göndermek istiyorum' dedi. Beklemediğim bir durumdu önce şaşırdım. Duyduğumda çok heyecanlandım ve etkilendim." diye konuştu.

Aygün, Muhammed Zeybek'in yarışmadan kazandığı altını Halep'e göndermek için kendilerine teslim etmesi karşısında duygulandığını belirterek, duyarlı davranışından dolayı öğrencisine teşekkür etti.

Ahmet Aygün, kermesten elde edilen geliri Halep'e göndereceklerini de kaydetti.