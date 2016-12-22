Zonguldak’ta hırsızlık iddiası

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ZONGULDAK (AA) - Ereğli ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yunuslu köyündeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında incelemeye aldığı köy kameralarında 4 kişinin şüpheli hareketlerini tespit etti.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen işbirliğinin ardından kimliklerini belirlenen Y.Y, U.Ç, E.K ve Ş.Y, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ev ve araçlarında yapılan aramada 2 av tüfeği, 2 tabanca, 102 av tüfeği mermisi, 100 karton sigara, 50 şişe viski, çeşitli miktarlarda yiyecek ve içecek malzemesine el konulurken zanlıların il genelinde 11 faili meçhul hırsızlık olayına karıştıkları da tespit edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzlerini saklayarak kameraların önünden geçen zanlıların bir süre sonra ellerindeki malzemeler ile koşarak uzaklaştığı görülüyor.