Yabani hayvanlar için yem bırakıldı

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MUŞ (AA) - Muş Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde arazinin karla örtülmesiyle gerek kuşlar, gerekse yırtıcı hayvanlar için belirli noktalarda yemleme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Kış mevsiminin başlamasıyla soğuk ve çetin kış günlerinin doğal yaşamı güçleştirdiği işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğuk havalarda zorda kalan, imkanları olmayan konu komşumuza el uzatmak, onlara yardımlarda bulunmak ne kadar vicdani, insani ve İslami ise sokak hayvanlarını koruyup kollamak, onlara yardım elimizi uzatmakta da bir o kadar vicdani, insani ve İslami bir görevdir çünkü bizler vicdan ve merhamet timsali bir dinin mensuplarıyız. Balkonunda, bahçesinde, sokağında ve caddesinde aç kalmış serçe, güvercin, kedi, köpek besleyen herkesten Allah razı olsun. Şehirlerde, ilçelerde, kasabalarda, köylerde yaşayan halkımız, kış boyunca yemek artıklarını çöpe atmamalıdırlar. Bu artıklarını hayvanların yiyebilmesi için poşetlerin üzerinde, eski kapların içinde, kartonların üzerinde çöp kutularının kenarlarına veya hayvanların yiyecek arayacağı yerlere koymalıdırlar ki sokak hayvanları bunlarla beslenebilsinler."