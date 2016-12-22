GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK yapılanması içinde yer aldıkları ve örgüte eleman temin ettikleri iddia edilen şüphelilere ait bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.