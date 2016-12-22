AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Yıldırım, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Yıldırım, haber kategorisinde Jawad al Rıfai'nin "Halep'teki sivillere yönelik saldırılar ", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Mehmet Batdal ile Semih Kaya'nın mücadelesi " isimli fotoğraflarına oy verdi.
Yıldırım, yarışmanın sonucunu merakla takip edeceğini ifade etti.