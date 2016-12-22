Sivas Belediyespor'dan ziyaret

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SİVAS (AA) - Sivas Belediyespor, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Oğuzhan Gürler’i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, As Başkan Mustafa Veske, yardımcı hocalar Armağan Yapıcı, Serhan Baki Yıldırım ve Emre Ceylan, Gürler'i makamında ziyaret etti.

Veske, Gürler’e isminin yazılı olduğu 58 numaralı Sivas Belediyespor formasını hediye etti.

Gürler ise Sivas Belediyespor'un kenti başarıyla temsil eden bir kulüp olduğunu belirterek, yeşil beyazlı ekibe başarı diledi.