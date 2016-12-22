23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yol vermediği için otobüs şoförüne ateş etti

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:36

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil sürücüsü, aracına yol vermediğini öne sürdüğü halk otobüsü şoförüne tabancayla ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde özel halk otobüsüyle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Nuri Yimser, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasındaki otomobilin sürücüsü korna çalarak yol vermesini istedi.

Yeşil ışık yandıktan sonra yoluna devam eden Yimser, durağa yanaştığı sırada yanına yaklaşan otomobilin sürücünün silahlı saldırısına uğradı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından otobüs şoförünün şikayeti üzerine araştırma başlatan ekipler, şüphelinin bir yıl önce silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yatağının yanında kalaşnikof tüfekle yakalandıktan sonra tutuklanan ve iki ay önce de salıverilen Haşim A. (35) olduğunu belirledi.

Ekipler adresini belirlediği Haşim A. ile olay sırasında yanında bulunan İbrahim Ş. (18) ve A.T'yi (13) gözaltına aldı.

Zanlılardan Haşim A'nın, olaydan bir hafta önce ehliyetsiz araç kullanmaktan yakalandığı ve hakkında para cezası uygulandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılardan Haşim A, basın mensuplarının soruları üzerine, kalaşnikof bulundurmayı bıraktığını, tabancaya yöneldiğini belirterek, "Yanımdaki küçük çocuk rahatsızlanmıştı. Onu hastaneye götürüyordum. Otobüs şoförü yol vermedi. Bir de bana küfretti. Çocuk ölmek üzereydi. Ben de otobüsün lastiğine bir el ateş ettim." ifadesini kullandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

- Kalaşnikofu "Al sana emanet" diyerek polise teslim etmişti

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yıl önce silahlı bir grubun, kentteki bazı bar, kulüp, gazino ve kafeleri haraca bağladığı, bazı işletmeleri de tehditle ele geçirdiği iddiaları üzerine operasyon başlatmıştı.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanmış, zanlılardan Haşim A'nın yatağının yanında sakladığı kalaşnikof marka silahını teslim etmesi polis kamerası tarafından kaydedilmişti.

Haşim A'nın kalaşnikofu "Al sana emanet" diyerek polise teslim ettiği görüntüler, özellikle sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.

İLGİLİ HABERLER

Adana-Ankara otoyolunda trafik kontrollü sağlanıyor
YEREL

ADANA-ANKARA OTOYOLUNDA TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
5 ilde elektrik kesintisi
YEREL

5 İLDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana Demirspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DA SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Adanaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
YEREL

ADANASPOR'DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI
Orman ve Su İşleri Bakanlığının Toplu Açılış Töreni
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Akaryakıt istasyonundaki soygun girişimi davası
YEREL

AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ DAVASI
Altgeçitlerde molasız mesai
YEREL

ALTGEÇİTLERDE MOLASIZ MESAİ
Akdeniz Bölgesi'nde kış
YEREL

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE KIŞ
Adana'nın 5 ilçesinde karla mücadele
YEREL

ADANA'NIN 5 İLÇESİNDE KARLA MÜCADELE
Adana ve Mersin için kuvvetli kar yağışı uyarısı
YEREL

ADANA VE MERSİN İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Çelikcan: &quot;Hizmetlerimizin takdir görmesi şevkimizi artırıyor&quot;
YEREL

ÇELİKCAN: "HİZMETLERİMİZİN TAKDİR GÖRMESİ ŞEVKİMİZİ ARTIRIYOR"
Adana'da engelli çocuğun ölümüne ilişkin dava
YEREL

ADANA'DA ENGELLİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA
Çukurova Üniversitesi'nden teröre tepki
YEREL

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ'NDEN TERÖRE TEPKİ
Elektrik borcunu yapılandıran çiftçiye son gün uyarısı
YEREL

ELEKTRİK BORCUNU YAPILANDIRAN ÇİFTÇİYE SON GÜN UYARISI
Terör saldırılarına tepkiler
YEREL

TERÖR SALDIRILARINA TEPKİLER
FETÖ &quot;hukukçu olmaya&quot; teşvik etmiş
YEREL

FETÖ "HUKUKÇU OLMAYA" TEŞVİK ETMİŞ
Başkan Çetin: &quot;Halkla iç içe olmaktan zevk alıyorum&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇETİN: "HALKLA İÇ İÇE OLMAKTAN ZEVK ALIYORUM"
Sağlık ve tıbbi atık yönetimine siyasi ve bilimsel yaklaşım
YEREL

SAĞLIK VE TIBBİ ATIK YÖNETİMİNE SİYASİ VE BİLİMSEL YAKLAŞIM
Bebeğini öldürdüğü öne sürülen kadın beraat etti
YEREL

BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN BERAAT ETTİ
ÇÜ'den süs bitkileri ıslah kursu
YEREL

ÇÜ'DEN SÜS BİTKİLERİ ISLAH KURSU

Gönlünün ve &quot;bedeninin yarısı&quot; Halep'te kaldı
YEREL

GÖNLÜNÜN VE "BEDENİNİN YARISI" HALEP'TE KALDI

Engellinin ikinci kez tekerlekli sandalye sevinci
YEREL

ENGELLİNİN İKİNCİ KEZ TEKERLEKLİ SANDALYE SEVİNCİ
Sümerolog İlmiye Çığ &quot;Atatürk ve Sümerler&quot; konferansı verecek
YEREL

SÜMEROLOG İLMİYE ÇIĞ "ATATÜRK VE SÜMERLER" KONFERANSI VERECEK
Mavisel Yener'le &quot;Şiir Atölyesi&quot;
YEREL

MAVİSEL YENER'LE "ŞİİR ATÖLYESİ"