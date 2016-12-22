Yol vermediği için otobüs şoförüne ateş etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil sürücüsü, aracına yol vermediğini öne sürdüğü halk otobüsü şoförüne tabancayla ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde özel halk otobüsüyle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Nuri Yimser, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasındaki otomobilin sürücüsü korna çalarak yol vermesini istedi.

Yeşil ışık yandıktan sonra yoluna devam eden Yimser, durağa yanaştığı sırada yanına yaklaşan otomobilin sürücünün silahlı saldırısına uğradı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından otobüs şoförünün şikayeti üzerine araştırma başlatan ekipler, şüphelinin bir yıl önce silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yatağının yanında kalaşnikof tüfekle yakalandıktan sonra tutuklanan ve iki ay önce de salıverilen Haşim A. (35) olduğunu belirledi.

Ekipler adresini belirlediği Haşim A. ile olay sırasında yanında bulunan İbrahim Ş. (18) ve A.T'yi (13) gözaltına aldı.

Zanlılardan Haşim A'nın, olaydan bir hafta önce ehliyetsiz araç kullanmaktan yakalandığı ve hakkında para cezası uygulandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılardan Haşim A, basın mensuplarının soruları üzerine, kalaşnikof bulundurmayı bıraktığını, tabancaya yöneldiğini belirterek, "Yanımdaki küçük çocuk rahatsızlanmıştı. Onu hastaneye götürüyordum. Otobüs şoförü yol vermedi. Bir de bana küfretti. Çocuk ölmek üzereydi. Ben de otobüsün lastiğine bir el ateş ettim." ifadesini kullandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

- Kalaşnikofu "Al sana emanet" diyerek polise teslim etmişti

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yıl önce silahlı bir grubun, kentteki bazı bar, kulüp, gazino ve kafeleri haraca bağladığı, bazı işletmeleri de tehditle ele geçirdiği iddiaları üzerine operasyon başlatmıştı.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanmış, zanlılardan Haşim A'nın yatağının yanında sakladığı kalaşnikof marka silahını teslim etmesi polis kamerası tarafından kaydedilmişti.

Haşim A'nın kalaşnikofu "Al sana emanet" diyerek polise teslim ettiği görüntüler, özellikle sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.