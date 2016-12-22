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Maçın ardından

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:37

AYDIN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Aydınspor 1923'ün teknik direktörü Göksel Özdemir, "Güzel bir futbol ortaya koyan futbolcularımla gurur duydum." dedi.

Özdemir, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, takım olarak kupada zorlu rakiplerle oynadıklarını, hem ligde hem de kupada kulüplerine yakışan bir mücadele göstermeye çalıştıklarını kaydetti.

Bursaspor gibi güçlü bir takım karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Özdemir, "Güzel bir futbol ortaya koyan futbolcularımla gurur duydum. İnşallah izleyenler de beğenmiştir. Mütevazı bir takımız, bu görüntümüzü sürdüreceğiz. Taraftarlarımıza, herkese teşekkür ederim." diye konuştu.


- Bursaspor cephesi


Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise kupada kazanarak devam istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Saha zeminine değinmek istemediğini belirten Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Futbolcularıma sahaya göre oynamak gerektiğini söylemiştim, mücadele etmek lazımdı. İlk yarıda bunu çok gösteremedik, gördüğümüz kırmızı kartla 10 kişi kaldık. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. İkinci devrenin başında kaybetmeyi bile göz önüne alarak risk aldık. Başka şeyleri kazanmayı planladık, onları da kazandığımızı düşündük."

Hamzaoğlu, bir soru üzerine "Mücadele ruhu, takım ruhu, savaşçı bir ruh kazandık. İkinci yarı 9 kişi maçı çevirmek için gayret gösterdik ama hem rakip hem de saha müsaade etmedi. Bu şartlarda bu sonuç normal." diye konuştu.

Önlerinde Gençlerbirliği maçı olduğunu aktaran Hamzaoğlu, eksik oyuncularının çok olduğunu ancak herkesin elinden gelen mücadeleyi göstereceğini vurguladı. Hamzaoğlu, müsabakada sakatlanan İsmail Konuk'un durumunun biraz daha ciddi olduğunu, Merter Yüce'yi ağrı hissettiği için çıkardıklarını sözlerine ekledi.

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