STSO Başkan Vekilinden Siirt Belediyesine ziyaret

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SİİRT (AA) - Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Nedim Kuzu, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Siirt Belediyesini ziyaret etti.

Kuzu, Siirt Belediyesini ziyaret ederek, başkan yardımcıları Yener Tanık, Zekeriya Butur ve Gülal Aygün ile görüştü.

Başkan yardımcılarıyla kentin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunan Kuzu, Siirt'te yaşanan sorunların çözümü konusunda belediyenin son derece kararlı olduğunu belirtti.

Kuzu, "Oda olarak bizim için önemli olan husus bu sorunların çözümüdür. Halkımızın ve kentimizin yararına olacak, kentimizi daha yaşanabilir bir hale getirecek her türlü çalışmanın yanındayız ve destekçisiyiz." dedi.