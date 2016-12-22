Yurtta asayiş

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Kumbahçe Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Günay Atav'dan (76) haber alamayan komşuları, yaşlı adamın evine gitti.

Atav, evinde yerde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis, yaşlı adamın bir süre önce öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, Atav'ın evinin çevresinde inceleme yaparak, komşularının ifadelerine başvurdu.

Atav'ın cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



- Muğla'da kaçak sigara operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 bin 156 paket kaçak sigara, 2 bin 654 içi doldurulmuş makaron sigara ve 26 kilogram tütün ele geçirildi.

Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Yunan adalarından kaçak yollarla getirdiği sigara ve tütün mamullerini piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Turgutreis Karabağ Mahallesi'nde bir ev ve iş yerindeki aramada, 3 bin 156 paket kaçak sigara, 2 bin 654 içi doldurulmuş makaron sigara ve 26 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen sigara ve tütün mamullerine el konuldu.

- Trende uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yolcu treninde düzenlenen operasyonda 12 kilo 642 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Batman'dan Ankara'ya giden Kurtalan Güney Ekspresi'nde arama yaptı.

Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, M.L.I ve F.I'nın çantalarında 12 kilo 642 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.L.I ve F.I, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.