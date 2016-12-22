AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özhaseki, makamında, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 4 eser için oy kullandı.

Bakan Özhaseki, haber kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun çektiği "Vatandaşların darbe girişimini protestoları" isimli fotoğrafa oy verdi.

Mahmud Rslan'ın çektiği, Suriye'de rejim ya da Rus uçakları tarafından Halep'in El Katerji Mahallesi'ndeki sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yaralanan 5 yaşındaki Ümran Daknes'in fotoğrafı için de oy kullanan Özhaseki, "Hangi çocuk bunu hakkeder ki? Allah yardımcıları olsun. Bu resimlerin hepsi muhteşem." dedi.

Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sonbahar yaprakları" fotoğrafına oy veren Özhaseki, sporda ise Elif Öztürk'ün "Fenerbahçe-Kızılyıldız Telekom maçı" adlı çalışmasını seçti.

AA'nın çalışmalarını değerlendiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı deyince eskiden aklımıza gelen, resmi bir haber ajansı, soğuk bir yüz, biraz daha sıradan resmi bir ağız olarak gözükürdü. Ama son birkaç yıldır Anadolu Ajansı atak yaptı. Hem çok alanda başarıyla haberciliğini icra ediyor hem de başarılı olma özelliğini koruyor. Çok flaş haber çıkarıp, güvenilir olmak da kolay değil. O yüzden Anadolu Ajansı son yıllarda yaptığı atakla hepimizin gözü önünde başarı hikayesi olarak hayatiyetini sürdürüyor."