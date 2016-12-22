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MEB ile YEE'den eğitim iş birliği protokolü

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:47
MEB ile YEE'den eğitim iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü Ankara Merkez binası konferans salonunda düzenlenen protokol törenine, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi katıldı.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, MEB ile gerçekleştirdikleri protokol ile YEE'nin bulunduğu ülkelerde, MEB'in görevlendirdiği öğretmenlerin enstitü bünyesinde çalışmalarının ve iki kurumun Türk dili ve kültürünü tanıtmak amacıyla faaliyet yapmalarının eğitim için önemli bir atılım olduğunu ifade etti.

"Türk dilini öğretme konusunda da YEE'nin hazırladığı kitap setlerinin yurt dışı ve yurt içinde kullanılması da özellikle iki kurumunun yurt dışında işbirliği alanlarını geliştirmesi açısından önem arz ediyor" açıklamasında bulunan Ateş, protokolün iki kurum için hayırlı olması temennisinde bulundu.

- "Güçleri birleştirmek için buradayız"

MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Çiftçi de MEB'in 16 farklı ülkede, 71 okulu olduğunu belirterek, "Bu okullarda yaşadığımız en büyük sıkıntıların başında Türkçe öğretimiyle ilgili kaynak problemlerimiz olması yer alıyor. Devletimizin farklı kurumlarının güçlerini birleştirmek ve Türk kültürünü yaymak, güzel işler yapmak için buradayız." dedi.

Son yıllarda Türkçe öğrenmeye yönelik talep olduğunu belirten Çiftçi, Türkçe'nin yaygınlaştırılması için iki kurumun çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

- MEB'den YEE'ye okutman desteği

MEB ve YEE arasında imzalanan protokolle, bakanlıkça enstitüye okutman ve öğretmen desteğinde bulunulacak.

Ayrıca uluslararası dil öğretimi standartları temel alınarak, enstitü tarafından hazırlanan "Yedi İklim Türkçe", "Türkçe Öğreniyorum" ve "Çocuklar İçin Türkçe" ders materyallerinin bakanlığın açtığı okullar, kurslar ve hazırlık sınıflarında kullanılması ve bakanlık tarafından basımının yapılması amaçlanıyor.

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