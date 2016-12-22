Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 7 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.
Aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri, Şanlıurfa Adliye Sarayı önünde karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan tartışma, bir süre sonra taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Adliyede görevli polislerin müdahalesiyle son bulan kavgada, 7 kişi darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan bazı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.