Yalova'dan kısa kısa

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YALOVA (AA) - Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Genç Girişimciler Kurulu, KOSGEB Yalova Hizmet Merkezi Müdürü Oya Eryiğit'i ziyaret etti.

Eryiğit'i makamında ziyaret eden YTSO Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, KOSGEB ile ortaklaşa düzenlenecek girişimcilik eğitimine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Eryiğit, ziyarette kurul üyelerine, KOSGEB destekleri ve girişimcilik eğitimleri konusunda bilgi verdi.

YTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sercan Şık da Eryiğit'e kurullarının çalışmalarını anlattı.

Şık, ziyarette KOSGEB işbirliğiyle düzenleyecekleri uygulamalı girişimcilik kurusuna ilişkin de gazetecilere şu açıklamada bulundu:

"Uygulamalı girişimcilik eğitimleri protokolü çerçevesinde 40 yaş altı girişimcilere verilecek eğitim ile işsizliğin azaltılması hedefleniyor. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları sağlanacak. Bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla 09 Ocak 2017 tarihinde YTSO Hizmet Binasında uygulamalı girişimcilik eğitimi açılacaktır."

Kursa katılmak isteyenlerin 6 Ocak'a kadar YTSO'ya başvurabilecekleri bildirildi.

-Yazar Ahmet Akyol'un ismi sokağa verildi

Yalova Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, Adnan Menderes Mahallesi 59. Sokak'ın ismi "Ahmet Akyol Sokak" olarak değiştirildi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yazar Akyol ile adının verildiği sokakta buluşarak sohbet etti.

Yazar Akyol'un Yalova'ya uzun yıllardır hizmet ettiğini belirten Salman, şunları kaydetti:

"Yalova Valiliği Mahalli İdareler Müdürü Nurullah Başol'un bize ulaşan müracaatı ve belediye meclisinin de oy birliğiyle almış olduğu kararla Adnan Menderes Mahallesi'ndeki sokağa değerli büyüğümüz yazar Ahmet Akyol’un ismini verdik. Kendisi Yalova'ya uzun yıllardır hizmet eden, tarihi ve kültürel araştırmalarıyla birçok esere imza atan bir değerdir. Şu ana kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar için kendisini tebrik ediyor, bundaki sonraki hayatında da başarılarının devamını diliyorum."

Yazar Ahmet Akyol ise verilen kararın kendisi için son derece gurur verici bir olay olduğunu belirterek, Başkan Salman'a teşekkür etti.