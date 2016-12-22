Terör karşıtları cumartesi gün Ordu'da buluşacak

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ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, kentte cumartesi günü düzenlenecek "Ordu teröre karşı tek ses, tek yürek" etkinliğine katılmaları için tüm Orduluları davet etti.

(OTSO) Başkanı Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla gerçekleşecek etkinliğe ilişkin oda üyelerine mesajla bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin, Ordu Büyükşehir Kent Konseyi öncülüğünde, cumartesi günü saat 13.00'de demokrasi meydanında yapılacağını hatırlatan Şahin, "Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün ülkemize ve demokrasiye sahip çıkma günüdür. Bütün sivil toplum kuruluşları olarak cumartesi günü gerçekleşecek olan etkinliği destekliyoruz ve bizler de orada olacağız. Sadece sivil toplum kuruluşları değil, her Ordulunun orada olmasını istiyoruz. Türkiye'nin bu şartlarda bizlere ihtiyacı var. Şu anda beraber olmayacağız da ne zaman beraber olacağız." dedi.

Ülkesini seven her bireyin topraklarına ve ülkesine sahip çıkması gerektiğini ifade eden Şahin şunları kaydetti:

"Ülkene sahip çıkmak sadece yürümekle de yetmiyor. Millet ülkesi için bazı fedakarlıkları göz önünde bulundurmalıdır. 3 ayakkabısı olan, bir ayakkabı alacak, bir ayakkabıyı göçmenlere gönderecek. İki takım elbise almak yerine bir tane alacak, diğerinin parasını göçmenlere gönderecek.

Ben inanıyorum milletimizin bu ülkeye sahip çıkacağına, herkesin devletine sahip çıkarak vergisini tam olarak ödeyeceğine de inanıyorum. Devletin şu anda tam desteğe ihtiyacı var. Bu yüzden her birey hem manevi, hem de maddi desteğiyle bu ülkeye katkı sağlayacaktır."

Şahin son olarak tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bütün vatandaşlarımızı cumartesi günü Demokrasi Meydanına bekliyoruz." dedi.