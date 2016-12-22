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MESOB'dan 2. Ordu ve emniyete ziyareti

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:52

MALATYA (AA) - Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ile oda başkanları, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret ederek, son dönemde yaşanan bombalı saldırı ve terörle mücadelede şehit düşen polis, asker ve vatandaşlar için taziyelerini iletti.

MESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskin, beraberinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve esnaf odası başkanlarının bulunduğu heyetle önce 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Keskin, esnaf ve sanatkar camiasının terörle mücadele devletinin ve güvenlik güçlerinin yanında olduğunu belirterek, terörle mücadele konusunda yapılan çalışmaları sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.

Keskin, İl Emniyet Müdürü Urhal'ı ziyaretinde dış güçlerle ve içerideki işbirlikçilerinin Türkiye'yi Suriye'ye döndürmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türk milleti Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden beri ayakta durmuş ve mücadelesini kararlılıkla sürdürmüştür. Türk milleti ayakta duracak, ezanına, bayrağına, vatanına, askerin eve polisine sahip çıkacaktır. Biz esnaf ve sanatkar camiası olarak son dönemlerde, özelikle İstanbul-Beşiktaş’ta ve Kayseri’de yaşanan bombalı terör saldırılarından dolayı emniyetimize başsağlığına geldik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Devletimizin, polisimizin ve askerimizin, milletimizin başı sağ olsun. Hiç kimse birlik ve beraberliğimizi bozamayacak. Bozmaya da biz müsaade etmeyeceğiz. Bu olaylar bizi daha da kenetleyecek, ayrıştırmayacak, birleştirecektir. İnşallah bu umuttayız. Türk milletine güveniyoruz. 15 Temmuz'daki gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle '2. Bir kurtuluş Savaşı' gibi, bu 2. Kurtuluş Savaşını da Türk milleti birlik ve beraberlik içinde aşacaktır. Silahla yapamadıklarını ekonomi ile yapmak istediler, onu da başaramadılar. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya örnek olacak temeller atıyor ve açılışlar yapıyor. Cenab-ı Allah polisimize, askerimize ve milletimize zeval vermesin."

Urhal da devletin ve milletin birliği, bütünlüğüne yönelik menfi, hain ve sinsi saldırılarla karşı karşıya kalındığını belirterek, "Şehitlerimiz var, Allah onlara rahmet eylesin, geride kalanlara ise başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizler bu coğrafyada yaşadığımız müddetçe devletimiz de, milletimiz de ebediyen yaşayacaktır. Bunu yaşatma adına bizler azim ve kararlığı gösteriyoruz ama esas olan milletimizle iş birliği, el birliği ve gönül birliği içinde bunu muhafaza edebilmek, birliği, beraberliği, kardeşliği sağlayabilmek. Yüzyıllardır bunu sağlayabilmişiz. Bunu bozmak isteyenlere fırsat vermeden, aynı kararlılıkla, aynı iradeyle, aynı güçle devam etmek gayemiz, gücümüz veya temennimiz." ifadelerini kullandı.

Esnafın verdiği desteğin kendileri için anlamlı olduğunu kaydeden Urhal, bir daha böyle acılar yaşanmaması temennisinde bulundu.


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