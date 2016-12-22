Aksaray'da kar yağışı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Bir süredir devam eden soğuk havanın ardından yağan kar nedeniyle kent merkezi ile yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar bol bol selfie çekti, çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Sürücülerin zor anlar yaşadığı yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.



Vatandaşlardan Yaşar Demirbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır kar yağmasını beklediklerini söyledi.

Bu yılın çok kurak geçtiğini anımsatan Demirbilek, "Allah'a şükürler olsun ki sonunda kara kavuştuk. Bu karla çiftçimizin ve hepimizin yüzü gülmüş oldu. Allah’tan devamını istiyoruz." diye konuştu.

Güngör Kaya ise karın yağmasının kendisine mutluluk verdiğini ifade ederek, "Kar güzel bir olay. Özlemle bekliyorduk. Sonunda yağdı ve çocuklarımızla beraber yüzümüz güldü. İnşallah çiftçimizin de yüzü gülecek. Aksaray'da karı özler olduk. Son zamanlarda kar yağmıyordu." dedi.