Bafra Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

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SAMSUN (AA) - Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Halkımızın mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Büyükşehir Belediyesi ile sürekli temas ve koordine halindeyiz." dedi.

Şahin, karla mücadele çalışmaları hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Yaptıkları planlamayla ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Şahin, "İş makinelerimiz Darboğaz, Yeşilköy, Dikencik, Sarpun, Meşelitürkmenler, Esençay, Ortadurak, Hacığlu, Asmaçam, Ağaçalan, Çulhakoca mahallelerimizde yol açma çalışmalarını tamamlandı." dedi.

Kent merkezinde kar yağışının etkili olmadığını ancak yüksek kesimlerdeki mahallelerde yolların kapandığını anımsatan Zihni Şahin, "Meteoroloji ile sürekli temas halindeyiz. Yoğun kar yağışına karşı elimizdeki imkanlar dahilinde hazırlıklarımızı yapmıştık. Yolları kapanan mahallelerimize anında müdahale ettik. Halkımızın mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Büyükşehir Belediyesi ile sürekli temas ve koordine halindeyiz. Amacımız insanlarımızın mağdur olmamasıdır. Yoğun kar yağışlarında toplumsal dayanışma ve yardımlaşma da önemlidir." ifadelerini kullandı

Şahin, Gökçekent Mahallesi'nde meydana gelen heyelana da müdahale ettiklerini kaydetti.