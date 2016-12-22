Konya'da sokak hayvanları unutulmadı

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KONYA (AA) - Orman ve Su işleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve havaların soğuması nedeniyle kuşların ve sahipsiz hayvanların aç kalmaması için Mevlana Meydanı'na yem bıraktı.

Orman ve Su işleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü, kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorluk yaşayan kent merkezindeki kuşlar için yemleme çalışması yaptı.

Bölge Müdürü Yılmaz Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarında hayvanların yiyecek bulmakta sorun yaşadıklarını belirtti.

Bu yüzden kış mevsimi öncesi doğal yaşamı desteklemek için çalışma başlattıklarını ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Hayvanlar için daha önceden aldığımız yem, saman, ot balyalarını ve sakatatları kış aylarında doğaya bırakıyoruz. Doğal hayatın devamını sağlama noktasında bu tedbirleri alıyoruz ancak toplum vicdanının da hareket etmesini istiyoruz ve vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyoruz. Tek bir kurumun çabaları sahipsiz hayvanların yiyeceğini sağlaması kolay olmuyor. Bu yüzden vatandaşlardan balkon içlerine, karla örtülü olmayan yerlere ekmek kırıntılarını ve artıklarını bırakmalarını istiyoruz çünkü aç olan kuşlar, kediler ve köpekler bu yiyeceklerle soğuk kış günlerini atlatacaklardır."

Bu arada, Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da kuşlar için Alaaddin Tepesi, Kayalıpark ve Mevlana Müzesi civarına buğday bırakıldı.

Sahipsiz kedi ve köpekler için de 160 beslenme noktasına tavuk kırıntıları ve pelet yem bırakan ekipler, vatandaşların da evlerinde artan yiyecekleri sahipsiz hayvanlar için uygun noktalara bırakmalarını istedi.