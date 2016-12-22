Uşak'taki FETÖ/PDY davası

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UŞAK (AA) - Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı, örgüt yapılanmasında "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli ile eski Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 111 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın 39. gününde Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanıklar Serkan Dönmez, Ali Demirhindi ve Ramazan Kayha, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mesut Keskin ve Mahir Dönmez de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıkların kimlik kontrolünün ardından mahkeme heyeti, sanıklar hakkında iddianamede yer alan iddialarla ilgili sorular sordu.

Sanıklardan Serkan Dönmez, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını iddia etti. Dönmez, inancı gereği zaman zaman hayır işlerinde bulunduğunu ileri sürdü.

Ali Demirhindi ise hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Demirhindi, FETÖ adına faaliyette bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Ramazan Kahya ise işi gereği davada ismi geçen kişileri tanıdığını belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşmaya yarın diğer sanıkların savunmasının alınmasıyla devam edilecek.

Sanıklar, "terör örgütü kurmak, yönetmek", "anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak" ve "teröre finans sağlamak" gibi suçlardan yargılanıyor.

