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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiası

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:58

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesi'nde yaşları 8 ile 10 arasında değişen 8 çocuğun aileleri, K.A'nın, şeker ve çikolata vererek kandırdığı çocuklarını istismar ettiği iddiasıyla jandarmaya müracaatta bulundu.

Jandarma ekipleri, cumhuriyet savcısının talimatıyla çocukların pedagog ve avukat eşliğinde ifadelerini aldı.

Ailelerin de ifadelerine başvuran ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Suçlamaları reddettiği öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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