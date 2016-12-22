Mersin'de kar yağışı

MERSİN (AA) - Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı etkisini sürdürerek devam ediyor.
Çamdüzü mevkisindeki Kıbrıs şehitliğinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı, ilçe merkezinden yüksek kesimlere doğru giderek etkisini daha da arttırdı.
Kar yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken araçlar yollarda güçlükle ilerleyebildi, bazı Mahallelerde yollar kapandı.
Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nuru, Senir, Keben, Uzuncaburç, Kargıcak, İmamlı, Ovacık, Canbazlı, Kırobası, Sarıaydın ve Sömek Mahallelerinde ve çevresinde kapanan yolları açmak için kara yolları ve belediye ekiplerinin karla mücadele ettiğini söyledi.