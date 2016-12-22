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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi:

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:03

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Belediye Başkanı Fatma Şahin'in internet siteleri ve sosyal medyada iddia edildiği gibi yurt dışına çıkışıyla ilgili herhangi bir yasak düzenlemesi ve uygulamasının bulunmadığı bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün ulusal yayın yapan bir gazetedeki köşe yazısında ve bu yazıyı kaynak alan bazı internet siteleriyle sosyal medyada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yurt dışına çıkış yapmasıyla ilgili bir yasak olduğuna dair yorumlar yapıldığı belirtildi.

Şahin'in internet siteleri ve sosyal medyada iddia edildiği gibi yurt dışına çıkışıyla ilgili bir yasak düzenlemesi ve uygulaması bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı zamanda UCLG-MEWA Başkanı olan Fatma Şahin, 12-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen UCLG Dünya Teşkilatının 5. Kongresi 5. Yerel ve Bölgesel Lider Zirvesi'nin genel kuruluna katılmış ve genel kurulda bir konuşma yapmıştır. 16-18 Ekim 2016 tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye Demokrasi Platformu üyesi olarak platform üyeleri, Platform Başkanı Kezban Hatemi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Aşkın Asan gibi üyelerle birlikte Belçikalı parlamenterleri ziyaret ederek FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimini anlatmıştır. 3-4 Kasım 2016 tarihleri arasında ABD New York'ta Synergos Enstitüsü'nün davetlisi olarak 'Suriyeli Sığınmacıların Entegrasyonunda Efektif Model Gaziantep' sunumunu yapmıştır. Hem Fatma Şahin'in, hem de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından bu yurt dışı ziyaretlerle ilgili paylaşımlar yapılmış, basına bilgilendirme bültenleri geçilmiştir. Bu yurt dışı ziyaretlerle ilgili olarak basit bir internet taramasıyla çok sayıda habere ve fotoğrafa ulaşılabilecektir."

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