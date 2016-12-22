Avrupalı öğrenciler "Çevre Proje Çalışmaları" için Sakarya'da

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SAKARYA (AA) - Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansının finanse ettiği proje kapsamında Sakarya'ya gelen 6 ülkeden 32 öğrenci, ekoloji ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam hakkında çalışmalara başladı.

Karasu ilçesinde çiftçilerin yaşantılarını yerinde görme fırsatı bulan yabancı öğrenciler, araştırma yaptı.

Macaristan'dan gelen öğrenci Evi Melinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni şeyler öğrendiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Genellikle Avrupai bahçe ürünleri hakkında ilgilendiğini dile getiren Melinde, bu projeye katılıp Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencisi ve Grup Yöneticisi Taha Uyar da Avrupa Birliği, 6 ülkeden katılımcı ile ekoloji ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam hakkında çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Bahçe teknikleri, sahili temizleme, Avrupa vatandaşlarını bilinçlendirme ve Türk gençlerini ekoloji çevre hakkında bilinçlendirme adına toplantılar yapıyoruz. Ayrıca yabancı öğrencilere Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz. Bu projede uluslararası buzları kırmak adına her ülke kendisini tanıtıyor." diye konuştu.