Mersin'de güvenlik ve halk toplantısı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen güvenlik ve halk toplantısı, kaymakam Muhittin Pamuk başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Pamuk, öğretmenevinde yapılan toplantıda, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şüpheli görülen her araç ve şahısların güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini bildirdi.

Güvenlikten sadece polis ve askerin sorumlu olmadığını kaydeden Pamuk, ''Mahallemize gelen tanımadığınız ve şüpheli haller izlenimi veren araç ile kişileri en yakın güvenlik güçlerimize haber vermeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

Kaymakam Pamuk, şunları söyledi:

''Bölgenize gelen şahıslar gerek hırsızlık gerekse toplumsal infiale neden olabilecek faaliyetler içerisinde kişiler olabilir, terör üyesi kişiler olabilir. Bu nedenle en kısa zamanda güvenlik güçlerimize bilgi verilmesi gerekir. Bundan sonra bu tür toplantıları sürekli olarak düzenleyecek, halkımızın güvenliğini ve olası problemlerine çözüm yollarını toplu olarak arayacağız.''

Toplantıya, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Şevk, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir, Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kurt ve mahalle muhtarları katıldı.