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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreni

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:05
Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreni

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, Erzurum'daki "Nene Hatun Tarihi Milli Parkı Çevre Düzenleme ve Kültür Sokağı" projesinin de açılışı yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yaptırılan 4 milyar lira bedelli 151 tesisin toplu açılışı sebebiyle Ankara'daki Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı tören düzenlendi.

Törende tesislerin açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans ile bağlandığı Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, kentte Aziziye Tabyaları yakınındaki "Nene Hatun Tarihi Milli Parkı Çevre Düzenleme ve Kültür Sokağı" projesinin de tamamlandığını anımsattı.

Vali Azizoğlu, Erzurum'un Anadolu'nun kilidi ve Dadaşlar diyarı olduğunu, Nene Hatun'un kabrinin Aziziye Tabyalarında bulunduğunu ifade ederek, proje ile Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın çevre düzenlemesinin yanı sıra Erzurum Kültür Sokağı'nın yapılarak halkın hizmetine sunulduğunu dile getirdi. Azizoğlu, Kültür Sokağı'ndaki 24 bin metrekarelik alanda, proje bedeli 8 milyon 885 lira olan çeşitli sosyal ve kültürel mekanlar da yapıldığını kaydetti.

Vali Azizoğlu ve diğer katılımcılar daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurdele keserek, projenin açılışını yaptı.

Aziziye Tabyaları yanında yürütülen projede, içerisinde kafe, restoran, ofis, mutfak, kahvehane, satış birimleri ve mescit gibi sosyal yaşam alanları bulunuyor.

Söz konusu alana dinlenmeye gelen yerli ve yabancı turistler, proje kapsamında yapılan tarihi saat kulesi, kemerli çeşme ile tarihi Erzurum Evlerinin de benzerlerini görebilecek.

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