Bilecik'te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı

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BİLECİK (AA) - Bilecik Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci başkanlığında Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, 2016'da hayvanların korunmasıyla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Kahveci, başkanlık ettiği toplantıda yaptığı konuşmada, Bilecik'teki hayvanların korunması konusuyla ilgili olarak tespit edilen sorunlar, sorunlara yönelik çalışmalar, yıllık plan ve projeler ile yıllık hedefleri içeren raporların hazırlanmasına karar verildiğini söyledi.

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı için tüm kurumların işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğuna vurgu yapan Kahveci, "2017'de bakıma ihtiyacı olan hayvanlar için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Toplantının sonunda, Sühendan Senger ve Berrin Demirci yerel hayvan koruma görevlisi olarak seçildi.