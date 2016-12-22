Yurtta kış

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GAZİANTEP (AA) - Dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep turnikeleri, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep'in Şanlıurfa ve Adana yönündeki ulaşımda yaşanan sıkıntı, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından, öncelikli olarak kontrollü olarak trafiğe açıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyoldaki ulaşım normale döndü.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle arızalanan veya kazaya karışan araçların, otoyoldan kurtarılması için çalışmalara başlandı.