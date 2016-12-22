Manisa'dan kısa kısa

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MANİSA (AA) - Türk Kızılayı Sarıgöl Şube Başkanlığı tarafından başlatılan ''Bir Öğrenci de Sen Giydir' kampanyası kapsamıdna okullar tarafından tespit edilen 100 öğrenciye mont ve bot yardımında bulunuldu.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılıç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muzaffer Bozkurt, Türk Kızılayı Sarıgöl Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kampanyada emeği geçenlere teşekkür eden Sarıgöl Kaymakamı Kılıç, "Dar gelirli ailelerin çocuklarına kış aylarında yapılan yardım kampanyasını destekliyorum. Bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.



Sarıgöl Kızılay Şubesi olarak ilçe genelinde başlatılan kampanya kapsamında 100 öğrenciye giysi yardımı yapıldığını belirten Tüfekçi ise hayırseverlere yardımlarından dolayı teşekkür ederek kampanyanın devam edeceğini söyledi.

- Özel öğrencilerle engelsiz bir gün

Turgutlu Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (TURBEM) tarafından düzenlenen 'Engelsiz Bir Gün' etkinliğinde üniversite öğrencileri ile engelli öğrenciler bir araya geldi ve gönüllerince eğlendiler.

Atatepe’deki gençlik merkezinde düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri ile engelli öğrenciler birlikte yemek yediler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler.