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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:14

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'da ki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar doğrultusunda, FETÖ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla astsubay M.K. ile çavuş B.Y. gözaltına aldı.

Şüpheliler Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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