Siteler esnafından Halep'e yardım eli

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ANKARA (AA) - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKMOB) öncülüğünde, Siteler esnafı ve mobilyacılar tarafından temin edilen yardım malzemeleri Halep'e ulaştırılmak üzere Kilis'e gönderildi.

ANKMOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siteler ve mobilyacı esnafın katkılarıyla Halepli mağdurlara gıda ve kıyafet yardımı yapıldı.

Halep'e ulaştırılmak üzere Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gönderilen yardım tırında, 20 ton un, bin 300 battaniye, bin parça mont, kazak ve pantolon, 820 havlu bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ANKMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, Halep'teki rejim kuşatmasında yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Doğu Halep'te halk son 4 ayı aşkın süredir temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor. Yaklaşık 80 bin Halepli Atme'de kurulacak çadırkente getirilmeye çalışılıyor. Bizler müslüman kardeşlerimiz için el ele verip birliktelik kurarak, onların her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz gerekir. Bu zor günlerde muhtaç olan vatandaşlarımız için Siteler esnafı ve mobilyacı esnafı ile bir araya geldik. Yardım tırımızı dualar eşliğinde Kilis'e yolladık. Halep'te yaşananlara seyirci kalmamalıyız."