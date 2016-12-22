Okul bahçesine "Şehitler Çeşmesi" açıldı

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MANİSA (AA) - Salihli ilçesinde, Kurtuluş Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu İlkokulu Aile Birliği, okulun bahçesinde 15 Temmuz ve diğer şehitler anısına "Şehitler Çeşmesi" yaptırdı.

Kurtuluş Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu İlkokulu'nun bahçesine yaptırılan "Şehitler Çeşmesi"nin açılışında konuşan okul müdürü Sedat Günay, okul aile birliği tarafından bahçede çocukların kullanımına yönelik çeşme yaptırıldığını, son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine yaptıkları görüşmelerde, çeşmenin 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitlerin anısını yaşatmak için "Şehitler Çeşmesi" adını taşımasına karar verdiklerini söyledi.

Günay, "Çocuklarımızın şehit sevgisini ve saygısını kazanması, vatan ve demokrasimiz uğruna hayatlarını kaybedenlerin unutulmamaları amacıyla bu kararı aldık." dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Nazan Aydoğan ise şehitleri unutmayıp unutturmayacaklarını belirterek, "Demokrasi için vatan için şehit düşen kahraman yiğitlerimizi anlatmaya, ne kelimeler, ne de zaman yeter. Millet olarak onlara hayranız, borçluyuz, minnettarız." diye konuştu.

Programda, Salihli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol, Şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün ağabeyi Sedat Gür ve eşi Merve Gür, yaptıkları konuşmada, şehitlerin anısını yaşatmak için çeşme yaptırılmasından dolayı teşekkür etti.

Törende, şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün (25) özgeçmişi ve öğrencilerin şehitler için yazdığı şiirler okundu.

Programın ardından Şehitler Çeşmesi dua okunarak hizmete açıldı.



