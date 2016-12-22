Organları üç kişiye umut oldu

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GİRESUN (AA) - Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki Mehmet Kütük'ün bağışlanan karaciğer ve böbrekleri, alıcılara nakledilmek üzere Adana, Samsun ve Trabzon'a gönderildi.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde 4 gün önce beyin kanaması tanısıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan Kütük'ün beyin ölümü gerçekleşti.

Yakınlarının organlarını bağışlaması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Cerrahi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kütük'ün organları alındı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi, Samsun Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ile yapılan organizasyonla karaciğer alıcıya nakledilmek üzere Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine, bir böbrek Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine ve bir böbrek de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesine ulaştırıldı.

Devlet Hastanesinin Başhekimi Opr. Dr. Tuncer Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek bu erdemli davranışın topluma örnek olduğunu belirtti.