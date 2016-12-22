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ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait 4 milyar lira yatırım bedelli 151 eser içinde Adana'da yatırım bedeli 228 milyon TL'yi aşan yatırımlar hizmete girdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hizmete alınan 151 eserden Adana da payına düşeni aldı.

Adana'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün tamamladığı 4 tesis de bu açılış merasimi ile hizmete alındı. Hizmete alınan DSİ'ye ait eserler baraj, sulama ve taşkın koruma tesislerinden oluşuyor.

DSİ tarafından tamamlanan tesisler ile Adana’da toplam 6 bin 210 dekar zirai araziye sulama suyu sağlanacak, 1,49 milyon metreküp su depolanacak ve 1 ilçe taşkın zararlarından korunacak.

Hizmete giren eserlerin toplam yatırım bedeli 228 milyon 415 bin lira oldu.