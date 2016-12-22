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Ünye'de kan bağışı kampanyasına destek

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:20
Ünye'de kan bağışı kampanyasına destek

ORDU (AA) - Ünye ilçesinde Arif Nihat Asya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, 581 ünite kan bağışıyla okullar arasında yürütülen kan bağışı kampanyaları arasında birinci oldu.

Türk Kızılayı Ünye Şubesi Başkanlığı ile Ünye Arif Nihat Asya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi işbirliğiyle Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Okul Müdürü Ayşe Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya ilgi gösteren öğrenciler, veliler, öğretmen ve idareciler olmak üzere eğitim camiasına teşekkür etti.

Akyol, "Bir günde bağışlanan 581 ünite kan bağışıyla Ordu rekorunun yanı sıra, Türkiye'de bugüne kadar okullar arası düzenlenen kan bağışı kampanyalarında en fazla bağışı bir günde alarak birincilik elde ettik." dedi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise kan bağışı kampanyasına destek veren okulu tebrik etti.

Kan bağışının hayat kurtardığını bildiklerini ve özellikle ülkede son günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirten Çamyar, şunları kaydetti:

"Umulmadık bir yerde patlayan bir bomba onlarca şehidimize mal olabiliyor. Bu ve benzeri durumlarda kana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle özellikle Kızılay ciddi bir görev üstleniyor. Okulumuzun da düzenlediği kan bağışı kampanyasında 581 bağışla hem Ordu'nun bir günde en fazla kan bağışı sayısını elde edilmiş oldu, hem de ülke genelinde okullar arası düzenlenen kan bağışı kampanyalarında Türkiye rekoru kırılmış oldu."

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