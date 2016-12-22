CLK'dan "serbest tüketici limiti" açıklaması

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ANKARA (AA) - CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Halit Bakal, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), elektrikte serbest tüketici yıllık tüketim limitinin 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düşürülmesi yönündeki kararına ilişkin, "9 milyon kilovatsaat olan serbest tüketici limiti aradan geçen 15 yılda, 2 bin 400 kilovatsaate kadar indi. Piyasanın önemli ölçüde rekabete açıldığını görüyoruz, bu durum beraberinde elektriği de ucuzlatıyor." ifadesini kullandı.

CLK Boğaziçi Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Bakal, belirlenen yeni limitle birlikte sayıları 200’ü bulan elektrik perakende satış şirketleri arasında rekabetin daha da artacağına işaret etti.

Boğaziçi Elektrik'te serbest tüketici hakkını kullanmayan 170 bin müşteri olduğunu ve yeni limitle birlikte bu rakamın 870 bine ulaşacağını belirten Bakal, söz konusu limitle İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 4,2 milyon kullanıcının yüzde 31'inin serbest tüketici sınırına eriştiğini kaydetti.

EPDK'nın 2003 yılından bu yana elektrik sektörünü serbestleştirerek tüketiciye daha avantajlı elektrik tüketiminin önünü açtığını bildiren Bakal, "9 milyon kilovatsaat olan serbest tüketici limiti aradan geçen 15 yılda, 2 bin 400 kilovat saate kadar indi. Piyasanın önemli ölçüde rekabete açıldığını görüyoruz, bu durum beraberinde elektriği de ucuzlatıyor. Şirket olarak bu dönemin hazırlıklarını yürütmüştük." değerlendirmesinde bulundu.

Bakal, abonelerin sözleşme imzalarken dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Aylık 82 lira ve üzerinde kullanımları olan serbest tüketicilerin yeni sözleşmelerini imzalamadan önce haklarını çok iyi bilmelerini tavsiye ediyoruz. Fazla fiyat indirimleri ile göz boyayıp kesintisiz enerji sağlayamayan veya sözleşmelerinde tüketici aleyhine durumda koşullar bulunduran şirketlerin son dönemde kötü durumlarla karşılaştıklarını gördük. Bu durumda abonelerin enerji alamaması mağduriyet oluşturuyor." ifadelerini kullandı.