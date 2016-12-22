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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Safranbolu Belediye Başkanı Aksoy'a ziyaret

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:20

KARABÜK (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Kastamonu Müdürü Savaş Karaçam ve Kastamonu Hava Limanı Müdürü Mustafa Konca, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Aksoy, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Safranbolu'nun tanıtımı adına gerçekleştirilecek her çalışmanın içerisinde olmak, destek vermenin kendilerinin görevi olduğunu ifade eden Aksoy, "Sayın Karaçam ve Konca'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendileri ile Kastamonu ve Safranbolu arasında turizm adına çeşitli istişarelerde bulunduk ve turizmin geleceğine yönelik çalışmalar yapmayı planladık. İnşallah hem Kastamonu hem Safranbolu'muz açısından güzel projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

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