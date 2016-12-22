Gaziantep'te kar yağışı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ve İslahiye ilçelerinde kar etkili olmaya devam ediyor.
Yavuzeli'nde kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Çocuklar, karın tadını parklarda oynayarak çıkardı. Sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynadı, kardan adam yaptı, kaydı.
- İslahiye
İslahiye Belediyesi ekipleri, ilçede yoğun kar yağışının ardından sokak hayvanlarının aç kalmamaları için parklara ve doğaya yem bıraktı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede oluşturulan iki ekip, 500 kilogram yemi sokak hayvanları için dağıttı.
Belediye ekipleri, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını istedi.