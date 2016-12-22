Çocuklar, belediye çalışanlarıyla hayvanlara yem bıraktı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için Şehitkamil Belediyesince, çocukların da katıldığı etkinlikle doğaya yem bırakıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyece doğadaki canlıların yiyecek sıkıntısını ortadan kaldırmak için çalışma yürütülüyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Bayat Ekmek Toplama" projesiyle toplanan ekmekler, soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlara, sahipsiz kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının beslenmeleri için kullanıldı.

Doğadaki hayvanları unutmayan Şehitkamil Belediyesi ekiplerince toplanan bayat ekmekler, parklarda bulunan hayvan beslenme noktalarına ve doğadaki yaban hayvanlarına yem olarak bırakıldı. Ekiplere ekmekleri hazırlamaları sırasında çocuklar da yardım etti.

Şehitkamil Belediyesinin bu duyarlı çalışmasından memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, şunları kaydetti:

"Havaların soğuk ve karlı olması nedeniyle sahipsiz olan sokak hayvanları, ister istemez yiyecek bulmakta güçlük çekiyordu ancak Şehitkamil Belediyemizin birçok parkta sokak hayvanları için yapmış olduğu beslenme noktalarını olumlu ve yerinde bir proje olarak görüyoruz. İnsan hayatına önem veren Şehitkamil Belediyemiz, Allah'ın yaratmış olduğu canlıları da unutmayarak her zaman destek veriyor. Belediyemiz, topladıkları bayat ekmeklerin çöpe atılması yerine, sahipsiz ve sokak hayvanlarına yem olarak sağlıyor. Toplanan ekmekler, parklarımızda bulunan bu beslenme noktalarına bırakılarak sokak hayvanlarına yem oluyor. Soğuk ve karlı havada yeterli besin ihtiyacı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarımız, bu beslenme noktalarına gelerek yem ihtiyacını karşılayabiliyor. Şehitkamil Belediyemiz, dağ kesimlerinde yaşayan yaban hayvanlarını da unutmayarak, doğaya da bu bayat ekmekleri bırakıyor. Bu sayede oradaki hayvanlar da yiyecek sıkıntısı yaşamıyor. Bizler için küçük, fakat sokak hayvanlarımız için yapılan bu büyük hizmetten dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz."