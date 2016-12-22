MCBÜ'de spor tesisleri açıldı

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MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu, düzenlenen törenle açıldı.

Yunusemre ilçesindeki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Çelebi, ülke gündeminde yaşanan olayların kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milleti, dimdik ayakta var olmaya devam ederek, yoluna aynı azim ve kararlılıkla devam ediyor. Bu kutlu yürüyüşte bizi hiçbir şey yolumuzdan çeviremeyecek alıkoyamayacak." diyen Rektör Prof. Dr. Çelebi, açılışı yapılan spor tesislerinin açılışlarının belli teknik nedenlerden dolayı geciktiğine dikkat çekti.

Üniversite olarak her gün büyüyen, gelişen, yatırımlar ile öğrencilerine ve çalışanlarına en iyi ortamı ve imkanı sağlamaya çalışan bir üniversite olduklarını, yollarına güzel açılışlar ile aynı kararlıkla devam edeceklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Çelebi, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz fitness merkezi, öğrencilerimiz için oldukça önemli. Çünkü üniversiteler öğrencilerine sadece eğitim öğretim değil, her alanda imkan sunmakla yükümlü ve sorumlu. Bizim hayalimiz, öğrencilerimizin mümkün olduğu ölçüde mümkünse 24 saat bu kampüsten, yerleşkeden ayrılmamaları." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Çelebi'nin konuşması ardından fitness salonu ve kapalı yüzme havuzunun açılış kurdelesi protokol üyelerinin katılımı ile kesildi.

Açılışı yapılan kapalı yüzme havuzunda, okulun yüzme takımı öğrencileri, havuzun içindeki Türk bayrağını su üstüne çıkardı.

Fitness salonunda ise yine okul öğrencileri tarafından mini bir sportif gösteri sunuldu.

Törene, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ile rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.